Paulo Maiurino é escolhido novo diretor-geral da Polícia Federal

RS Renato Souza

(crédito: reprpdução/Alesp)

O ministro da Justiça, Anderson Torres, decidiu nomear o delegado Paulo Maiurino como diretor-geral da Polícia Federal. Ele vai entrar no lugar do delegado Rolando de Souza, que ficou menos de um ano no comando da corporação. A escolha foi divulgada nesta terça-feira (06).

Maiurino atuou como secretário de Segurança do Supremo Tribunal Federal (STF). Além disso, foi secretário de Esporte, Lazer e Juventude do governo de Geraldo Alckmin, em São Paulo. Também integrou o Conselho de Segurança Pública do Rio de Janeiro.

Em 2010, ele se formou no curso de Instrução do FBI, nos Estados Unidos. A troca no comando da corporação foi autorizada pelo presidente Jair Bolsonaro, é escolha pessoal de Torres, e gera críticas internas de delegados pelas mudanças sequenciais de gestão.

No entanto, o escolhido é visto como um perfil com bom trânsito político, o que pode atrair recursos, apoio do parlamento e apoio às atividades policiais.