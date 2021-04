Senador pede CPI mista para apurar gestores locais na pandemia

JV Jorge Vasconcellos

(crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O senador Roberto Rocha (PSDB-MA) protocolou, nesta segunda-feira (12/4), requerimento para criação de uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) destinada a apurar suspeitas de irregularidades na aplicação de recursos repassados pela União para os estados, o Distrito Federal e os municípios combaterem a covid-19. Esse colegiado misto seria formado por deputados e senadores.

A iniciativa do senador vai ao encontro das pretensões do presidente Jair Bolsonaro, que tem criticado a CPI que o Senado deve instalar nesta terça-feira (13) para investigar ações e omissões do governo federal na pandemia. O mandatário tem pressionado senadores a incluírem os gestores estaduais entre os alvos da investigação parlamentar.

"Apresentei requerimento para a criação da Comissão Mista Parlamentar de Inquérito (CPMI) para apurar eventual malversação do emprego de recursos financeiros da União transferidos para os estados, o Distrito Federal e os municípios, destinados ao enfrentamento da pandemia no país", disse o senador Roberto Rocha.

O Correio entrou em contato com a assessoria do parlamentar para saber quantas assinaturas de apoio ele conseguiu para o requerimento. A assessoria informou que esse número seria informado ainda nesta segunda-feira. O número mínimo necessário é de 27 assinaturas.

Já o senador Eduardo Girão (Podemos-CE) informou que vai protocolar, nesta terça-feira, requerimento pela abertura de uma CPI no Senado para investigar não só a atuação do Executivo federal na crise sanitária, mas também de governadores e prefeitos. Segundo Girão, o requerimento conta com 36 assinaturas.