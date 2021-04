Edson Fachin pede transferência para a Primeira Turma do STF

RS Renato Souza

O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF) pediu ao presidente da Corte, Luiz Fux, transferência para a Primeira Turma. Ele pretende ocupar a vaga que será deixada pelo ministro Marco Aurélio Mello, que se aposenta em julho deste ano. Com isso, o indicado pelo presidente Jair Bolsonaro deve ocupar um lugar na Segunda Turma.



Com a decisão, Fachin, que é o relator da Lava-Jato no Supremo, pode deixar os casos da operação. Outra possibilidade é a de que ele leve os processos já iniciados consigo, e retire as ações penais da Segunda Turma. O magistrado também pode voltar à Turma apenas para julgar processos nos quais já era relator.

Caso ele desista da relatoria, o ministro indicado por Bolsonaro poderá assumir as ações, caso não ocorra o sorteio de um novo relator antes da entrada do novo integrante. A tendência no momento é que Fachin leve os processos consigo, por conta de uma previsão no Regimento Interno do STF.