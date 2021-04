'Não é piada': Carlos Bolsonaro confunde proteção de dados com tema LGBT

Ed Estado de Minas

Vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro (Republicanos) cometeu gafe durante reunião promovida pela Câmara Municipal da capital fluminense. Na última segunda-feira (19/4), um encontro virtual debatia a nova Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). O filho de Jair Bolsonaro, contudo, se confundiu e pensou que a legislação tratava de questões ligadas à comunidade LGBTQIA+.

Um dos pontos abordados pela LGPD é a “autodeterminação informativa”, que trata do controle que cada cidadão tem sobre seus dados pessoais. O “02”, contudo, pensou que o termo fazia menção à discussão de gênero. Dizendo “respeitar a ciência”, Carlos Bolsonaro, então, discursou contra a liberdade que os brasileiros têm para, oficialmente, declararem seu gênero.

“(Com a) autodeterminação você vê, por aí, gente que se autodenomina tigre, jacaré, leão, papagaio, periquito… Isso não é piada. A partir do momento que você coloca isso, ignorando legislações superiores, que caracterizam o sexo da pessoa como homem ou mulher, X ou Y, baseado na ciência, e entra com uma característica de autodeterminação, fica algo muito vago, porque coloca em situação delicada tanto a pessoa que se autodetermina quanto as pessoas que estão ao redor dela. É uma situação jurídica bem complicada”, disse, deixando confusos os outros participantes do debate.

Carlos Bolsonaro alegou que é preciso “respeitar a biologia do ser humano”. “Ao analisar o projeto, vão surgindo colocações sobre pontos políticos. Sei que vão querer ridicularizar e levar para o lado pejorativo da situação, mas estou tentando seguir a legislação, respeitando, inclusive a ciência”, sustentou.

Deslize repercute na web

O erro de Carlos Bolsonaro não passou despercebido pelos sempre atentos internautas brasileiros. O youtuber Felipe Neto foi ao Twitter criticar duramente o parlamentar.

“Carluxo é burro em um nível que surpreende até o pai”, disparou.

Carlos diz ser vítima' de ‘fake news

Também por meio das redes sociais, o vereador negou ter confundido as questões. Fazendo menção a texto do jornal “O Globo” sobre a gafe, Carlos tentou explicar a intervenção feita durante o debate.

“Confundi porcaria alguma. Estava ciente dos dois projetos em discussão. Quanto ao de proteção de dados me posicionei favorável e quanto ao segundo levantei questões e confeccionei emenda para tal proposta. Mentirosos descarados!”, exclamou.