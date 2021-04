Mourão sobre CPI da Covid: "Muita gente aproveitando para reaparecer"

IS Ingrid Soares

O vice-presidente Hamilton Mourão afirmou nesta quarta-feira (28/4) que houve "muito discurso" na instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da covid-19, ocorrida ontem no Senado. A declaração foi feita a jornalistas na entrada do Palácio do Planalto. Segundo o general, políticos que estavam no "limbo" estão "aproveitando para reaparecer".

"Discurso, muito discurso. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Acho que vai ter muita discussão política nisso aí, muita gente aproveitando para reaparecer, gente que estava no limbo retorna. É aquela história, tem gente que sempre ressuscita", apontou.



A possibilidade do senador Renan Calheiros assumir à relatoria da CPI chegou a ser vetada por uma decisão judicial de primeira instância, em ação movida pela deputada Carla Zambelli (PSL-SP), mas a medida foi anulada em segunda instância. O próprio presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-RO), havia dito que não acataria a decisão porque a escolha do relator da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) caberia ao presidente da Comissão.

Tanto o início das atividades na CPI da Covid quanto Renan Calheiros na relatoria representam uma série de derrotas para o Executivo. O senador é um crítico do governo Bolsonaro, e a avaliação no Planalto é a de que ele usará todas as ferramentas para afundar o Executivo nas acusações e criar um ambiente de oposição aos atos do governo.