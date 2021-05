Bolsonaro volta a pedir voto auditável: "Ninguém vai questionar"

IS Ingrid Soares

(crédito: AFP / EVARISTO SA)

O presidente Jair Bolsonaro voltou a pedir a aprovação do voto auditável nesta quarta-feira (5/5) durante solenidade no Palácio do Planalto. Segundo o mandatário, caso a questão passe no Congresso, "ninguém vai contestar em lugar nenhum".

“Colegas parlamentares, a decisão é dos senhores. Nós queremos, o povo quer, o voto auditável. Qual o problema nisso? Aqueles que acreditam que não há fraude, por que ser contra? Agora, se vocês promulgarem o voto auditável, ele será executado por ocasião das eleições do ano que vem, repito, será posto em prática. Ninguém vai contestar em lugar nenhum, a constitucionalidade de uma ação por parte dos senhores parlamentares nessa questão", declarou.



Em live na semana passada, o mandatário comentou que a expectativa é de que o projeto seja aprovado até setembro. "Tive contato com a liderança da Câmara, do Senado, para ver se nós aprovamos até setembro um voto auditável pela ocasião das eleições do ano que vem. O que é voto auditável? Você vota, o voto é impresso em um papel, você concorda e aperta um botão e aquele papel, que não passa pela tua mão, cai dentro da urna", explicou.

De acordo com Bolsonaro, nesta semana deverá ser instalada a comissão para apreciar a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da deputada Bia Kicis (PSL-DF) que trata sobre sobre o voto impresso.