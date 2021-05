Senadores adiam depoimento de presidente da Anvisa na CPI da Covid

BL Bruna Lima ME Maria Eduarda Cardim

(crédito: Anvisa/ divulgação)

O depoimento do diretor-presidente da Anvisa, Antonio Barra Torres, na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da covid-19, previsto para ocorrer na tarde desta quinta-feira (6/5), após a audiência do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, precisou ser remarcado para a próxima semana em razão da falta de tempo hábil para ouvir duas pessoas em um mesmo dia.

“Essas duas audiências por dia vão complicar o nosso trabalho. Nós temos que rever isso. É impossível a gente ter duas audiências por dia devido a quantidade de senadores inscritos, por mais que a gente se esforce”, relatou o presidente da CPI, senador Omar Aziz (PSD/AM).

A sugestão do vice-presidente da CPI, senador Randolfe Rodrigues (Rede/AP), é de que Barra Torres seja ouvido na próxima terça-feira (11). Com isso, os depoimentos que estão marcados para a próxima semana também devem ser realocados. As audiências do ex-secretário especial de Comunicação do governo federal Fábio Wajngarten, de representantes do laboratório Pfizer, do ex-ministro das Relações Exteriores Ernesto Araújo, devem ser remanejadas.

Apesar das projeções não há um cronograma definido. Como disse o relator da comissão, Renan Calheiros, “a CPI está se desenhando minuto a minuto”.

Nesta quinta-feira, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, presta esclarecimentos à CPI da covid-19. A audiência começou às 10h, e segue acontecendo.