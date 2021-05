Bruno Covas continua com sangramento no estômago e faz radioterapia

ST Sarah Teófilo

O prefeito licenciado de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), continua com um sangramento no estômago e iniciou, nesta quinta-feira (6/5), tratamento de radioterapia para controlar a situação. Um exame de endoscopia digestiva realizado na última quarta-feira (5) identificou o "discreto sangramento residual", segundo boletim médico divulgado pelo Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, onde ele está internado.

"No momento, não há previsão de alta hospitalar", informou equipe médica. O político está em tratamento contra um câncer desde 2019. Ele está internado desde o último domingo (2), quando deu entrada no hospital para realizar tratamento quimioterápico e imunoterápico. Entretanto, médicos identificaram um sangramento no local do tumor inicial, entre o esôfago e o estômago.

No domingo, ele pediu um licenciamento da prefeitura por 30 dias para para se dedicar ao tratamento médico. O pedido foi encaminhado para a Câmara Municipal de São Paulo, e lá chegou na segunda. No mesmo dia, o vice-prefeito Ricardo Nunes assumiu a chefia do executivo da capital pelo período.