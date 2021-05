CPI da Covid

Presidente da Anvisa critica postura "um manda, outro obedece" na Saúde Antônio Barra Torres afirmou à CPI da Covid, nesta terça-feira (11/5), que as ações do setor devem se basear na ciência, não na hierarquia. Fala citada em depoimento é de autoria do ex-ministro Pazuello