Em Alagoas, Bolsonaro incita coro de apoiadores: "Renan, vagabundo"

IS Ingrid Soares

(crédito: EVARISTO SA / AFP)

O presidente Jair Bolsonaro desembarcou em Alagoas nesta quinta-feira (13/5), onde participou da entrega de 500 unidades habitacionais no Residencial Oiticica I. Na chegada, sem máscara, o presidente cumprimentou apoiadores com apertos de mãos, abraços e tirou selfies causando aglomeração. Muitos bolsonaristas não utilizavam o equipamento de proteção ou o faziam de maneira errada. Bolsonaro também andou de carro com a porta aberta. O momento foi postado nas redes sociais pelo presidente.

O chefe do Executivo também foi recebido com protestos próximo a um viaduto onde também realizará uma inauguração nesta quinta-feira. Integrantes de movimentos sociais e estudantis atearam fogo a pneus e pedaços de madeira para protestar contra Bolsonaro.

Durante a declaração de alguns ministros, foi entoada a frase “Renan Vagabundo”. Na fala de Marinho, a frase também foi ovacionada e Bolsonaro levantou a mão incitando o coro a continuar. “A voz do povo é a voz de Deus”, seguiu o ministro.

Ao discursar, Bolsonaro também chamou o senador de "picareta" e "vagabundo" e mandou um recado, afirmando que só Deus o tira da presidência. "Agradeço a Deus pela minha segunda vida e também a ele que, pelas mãos da grande maioria de vocês, me botaram à frente do Executivo nacional. É difícil? Sabíamos. Não vai ser fácil, sabemos também. Porque sempre tem alguém picareta, vagabundo querendo atrapalhar o trabalho daqueles que produzem. Se Jesus teve um traidor, temos um vagabundo inquirindo pessoas de bem em nosso país".

O mandatário relatou ainda ser "um crime o que vem acontecendo nessa CPI". "Um recado que eu tenho para esse indivíduo: Se quer fazer um show tentando me derrubar, não fará. Somente Deus me tira daquela cadeira. Temos um compromisso com vocês (população) e devemos lealdade a vocês. Queremos trabalhar. O povo quer liberdade, o povo quer ser feliz e, no que depender desse governo, assim será", bradou.



Na quarta-feira (12), Bolsonaro questionou nas redes sociais se Calheiros, “com mais de 10 inquéritos no STF, tem moral para querer prender alguém?” A visita do presidente ao estado em meio à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da covid-19 é vista como uma afronta ao senador Renan Calheiros (MDB-AL), relator da comissão. O estado também é governado por Renan Filho (MDB), filho do senador, que não compareceu ao evento.

No mesmo dia, o senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) xingou o senador de "vagabundo" durante a sessão do colegiado. Flávio ainda mandou o emedebista "se fuder" e disse que ele estava querendo aparecer.

O filho do presidente, que não integra a CPI, compareceu à sessão do colegiado para criticar a sugestão apresentada por Calheiros de prender Fabio Wajngarten, ex-secretário especial de Comunicação Social da Presidência, por acusá-lo de mentir durante o depoimento à CPI.

Flávio disse não ter visto nenhuma mentira no interrogatório do ex-secretário e reclamou que Calheiros queira transformar a comissão em um palanque político para 2022. Em resposta, Calheiros também xingou Flávio de vagabundo. "Você que é. Roubou dinheiro do seu pessoal, do seu gabinete", se referindo a um suposto esquema de rachadinha ocorrido durante o mandato de Flávio como deputado estadual no Rio de Janeiro. A sessão acabou suspensa.

Comitiva

Acompanharam o presidente ao evento em Alagoas o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), o senador Fernando Collor de Mello (PROS-AL), o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, o prefeito de Maceió, JHC, o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, o ministro do Turismo, Gilson Machado, e o ministro da Cidadania, João Roma.

Em seguida, o mandatário participa ainda da inauguração do Viaduto da Polícia Rodoviária Federal e da inauguração do trecho IV do Canal do Sertão Alagoano, retornando a Brasília no final da tarde desta quinta-feira.