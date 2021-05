Após cortejo por São Paulo, corpo de Bruno Covas chega a Santos para sepultamento

RN Ronayre Nunes

Após a cerimônia, a urna com o corpo do político seguiu em cortejo em caminhão aberto do Corpo de Bombeiros - (crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil)

Após um cortejo pelas ruas de São Paulo na tarde deste domingo (16/5), o corpo do prefeito da capital paulista, Bruno Covas, chegou a Santos no início da noite para o enterro no cemitério de Paquetá. Aos 41 anos, Covas morreu às 8h20 deste domingo em decorrência do câncer da transição esôfago-gástrica e de complicações do tratamento.



O velório, que começou no início da tarde, foi restrito apenas a familiares e um pequeno grupo de amigos por conta da pandemia de covid-19. A missa foi celebrada pelo padre Rosalvino, da Obra Social Dom Bosco. A cerimônia foi acompanhada por Ricardo Nunes e pelo governador João Doria.

Durante a cerimônia, o filho do prefeito, o jovem Tomás Covas, de 15 anos, foi consolado por familiares. Sobre o caixão estavam as bandeiras do Brasil e de São Paulo. Tomás recebeu o abraço de Gustavo Pires, assessor especial de Covas e amigo pessoal dele, e de João Doria (PSDB), governador de São Paulo. O velório durou pouco mais de uma hora.

Após a cerimônia, a urna com o corpo do político seguiu em cortejo em caminhão aberto do Corpo de Bombeiros. Emocionado, Tomás ajudou a carregar o caixão até o carro. O corpo saiu do centro de São Paulo por volta das 14h30 e seguiu em cortejo pela cidade.

Enterro

Na cidade de Santos (também cidade natal de Covas), no cemitério de Paquetá, o prefeito será enterrado ao lado do avô Mario Covas, no jazigo da família.