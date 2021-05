Ex-chanceler afirma que buscou cloroquina no exterior a pedido da Saúde

ST Sarah Teófilo

O ex-ministro das Relações Exteriores Ernesto Araújo afirmou nesta terça-feira (18/5) em depoimento na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da covid-19, no Senado, que atuou para buscar no exterior insumos para produção de cloroquina a pedido do Ministério da Saúde. “Foi o Ministério da Saúde que pediu para viabilizar a importação”, disse. A cloroquina, apesar de amplamente difundida pelo governo e pelo presidente Jair Bolsonaro no tratamento de pacientes infectados, não tem eficácia comprovada contra o novo coronavírus.



Segundo ele, houve uma busca de insumos na Índia, com troca de mensagens com autoridades indianas. Ao ser questionado se Bolsonaro atuou nessas negociações, Araújo afirmou que o presidente pediu para que o ex-chanceler viabilizasse o contato entre ele e o primeiro-ministro da Índia. De acordo com ele, naquele momento, havia uma expectativa de que o medicamento tivesse uma eficácia contra a doença e houve uma corrida para compra de insumos para a produção da cloroquina.

Ernesto Araújo tem remetido ao Ministério da Saúde diversas questões colocadas a ele, frisando que o Itamaraty atuava em parceria com a pasta, mas que cabia à Saúde toda as decisões sobre vacina, dentro da estratégia de imunizaçãp.