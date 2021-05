Deputado diz que PT vai à Justiça para pedir afastamento de Salles

JV João Vitor Tavarez*

O deputado federal Airton Faleiro (PT-PA) anunciou, nesta quinta-feira (20/5), que o Partido dos Trabalhadores (PT) pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) o afastamento do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, alvo da Policia Federal (PF), juntamente com o presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Eduardo Bim, n a Operação Akuanduba, que investiga a exportação ilegal de madeira para Estados Unidos e Europa.

“Eu vou antecipar aqui a iniciativa da nossa bancada hoje junto ao STF, onde entramos com uma queixa-crime pedindo que o ministro Ricardo Salles seja afastado da sua função. Se está sendo investigado, ele tem que ser afastado — assim como o presidente do Ibama foi afastado, pois está no topo da hierarquia e pode, sim, influenciar, atrapalhar as investigações”, disse o deputado, em sessão do Plenário da Câmara dos Deputados desta quinta-feira.

O anúncio ocorreu durante debate sobre a Operação Akuanduba, conduzida pela Polícia Federal. Faleiro também afirmou que o partido busca assinaturas para criar uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), a fim de investigar as denúncias ambientais.

Operação

Na quarta-feira (19), o ministro do STF, Alexandre de Moraes, autorizou o cumprimento da operação policial que, ao todo, expediu 35 mandados de busca e apreensão em Brasília, São Paulo e Pará.

O presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Eduardo Bim, e mais nove servidores foram afastados por decisão de Moraes.

“Esse inquérito foi instruído de uma forma que acabou levando o ministro relator, induzindo o ministro relator a erro, justamente para dar a impressão de que houve, ou que teria havido, possivelmente uma ação concatenada de agentes do Ibama e do Ministério do Meio Ambiente para favorecer ou para fazer o destravamento indevido do que quer que seja. Essas ações jamais, repito, jamais aconteceram”, afirmou Ricardo Salles à imprensa, após participar de um seminário ambiental.

Salles também afirmou, nessa quarta-feira, considerar a decisão do STF como sendo “precipitada”, “exagerada” e “desnecessária”.

