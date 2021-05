Bolsonaro: "Para quem não está contente comigo, tem Lula em 2022"

AF Augusto Fernandes

(crédito: Alan Santos/PR)

O presidente Jair Bolsonaro discutiu com uma apoiadora, na manhã desta terça-feira (25/5), após a mulher pedir que ele tome alguma providência para não deixar o “povo sofrer”. Irritado, o chefe do Executivo disse que quem está insatisfeito com a sua gestão pode votar em outro candidato à Presidência da República no ano que vem, dentre eles o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

“O senhor é o chefe da nação, das Forças Armadas. Por que deixa o povo sofrer assim? Seus ministros sofrerem, o senhor sofrer”, indagou a eleitora de Bolsonaro. Ele rebateu: “Você passou 30 anos votando em quem? Em que tipo de gente? Calma lá, vamos com calma que o negócio é sério. Quer ditadura, não é comigo. Para quem não está contente comigo, tem Lula em 2022”.

Na sequência, a mulher tentou se explicar, dizendo que apoia Bolsonaro e que ele tem feito um bom trabalho à frente do Palácio do Planalto. Contudo, o presidente voltou a criticá-la. "Não entendi mal, não. A senhora pode ser uma grande candidata em 2022 para chegar, assumir, e resolver os problemas", disse.

Lockdown

Durante o diálogo com os apoiadores, Bolsonaro fez novas reclamações às políticas de isolamento social adotada por governadores e prefeitos como tentativa de prevenir a disseminação da covid-19. Ele citou o exemplo do prefeito de Araraquara (SP), Edinho Silva (PT), que instituiu um lockdown severo no município e conseguiu ser reeleito no ano passado.

"O pessoal reclama de alguns prefeitos, igual aquele lá de Araraquara. Ele deitou e rolou com o lockdown, e foi reeleito. Então, por favor, não me venha mais me falar dessa maneira comigo porque, se o cara foi reeleito, é porque estava fazendo coisa certa. E continua fechando Araraquara. Se a Ceagesp (Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo) não socorre com dezenas de toneladas de alimentação, o povo lá estava numa situação bastante complicada", ponderou Bolsonaro, ainda se referindo à mesma apoiadora.