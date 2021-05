AF Augusto Fernandes

(crédito: Jefferson Rudy/Agência Senado)

O presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da covid-19, senador Omar Aziz (PSD-AM), fez críticas ao presidente da República, Jair Bolsonaro, após o chefe do Palácio do Planalto ter publicado nas redes sociais um projeto de lei de autoria do parlamentar que buscava tornar crime a prescrição de remédios sem eficácia comprovada pela ciência para o tratamento de pacientes.

Na manhã desta terça-feira (25/5), Bolsonaro divulgou uma imagem nos seus perfis na internet com a proposta de Aziz, que previa pena de até três anos de detenção aos profissionais que praticassem o ato, e pediu para que os seguidores comentassem sobre o projeto.

Desde o início da pandemia da covid-19, o presidente da República tem defendido a utilização de medicamentos como hidroxicloroquina, ivermectina e azitromicina no tratamento à doença, apesar de não haver estudos científicos atestando a eficácia dessas substâncias contra o novo coronavírus.

Durante a sessão da CPI desta terça, que interroga a secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, Aziz disse que desistiu de apresentar o projeto de lei. O senador explicou que foi avisado por alguns profissionais de saúde que a proposta era desnecessária e que poderia prejudicar o trabalho de muitos médicos.

Autocrítica

Na sequência, o parlamentar criticou Bolsonaro pela condução do presidente diante da crise sanitária. Segundo Aziz, o mandatário deveria, assim como ele, fazer uma autocrítica sobre a atuação que teve durante a pandemia e correr atrás de soluções para diminuir os estragos causados pela covid-19 no Brasil.

“Presidente, não perca seu tempo — ou quem quer que seja nas suas redes sociais — de postar esse projeto, porque esse projeto já foi retirado bem antes de o senhor postar esse texto no seu Twitter. Perca seu tempo ligando para lideranças políticas internacionais para comprar vacina. Perca seu tempo em salvar vidas, presidente”, frisou Aziz.

“Coloque dentro do seu Twitter algo... Diga assim: "Faça o isolamento social, se cuide. Essa doença mata". Não desça tanto para vir criticar um simples projeto que já foi retirado. Ainda há tempo para vossa excelência fazer autocrítica em relação à vacina. Compre vacina, não compre cloroquina, presidente”, completou o presidente da CPI.