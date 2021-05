Manifestantes erguem boneco inflável de Bolsonaro: "Capitão Cloroquina"

ST Sarah Teófilo

(crédito: Movimento Acredito/Twitter)

Integrantes do Movimento Acredito ergueram nesta terça-feira (25/5), em Brasília, um boneco inflável em protesto ao presidente Jair Bolsonaro. Nomeado de "Capitão Cloroquina", ele apareceu na capital federal durante o depoimento da secretária Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, conhecida como 'Capitã Cloroquina', na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da covid-19, no Senado.

O grupo tentou instalar o boneco na Esplanada dos Ministérios pela manhã, mas foi impedido pela Polícia Militar do Distrito Federal (PM-DF). Segundo a PM, eles não tinham autorização. Mais tarde, ergueram o boneco em outra localidade.

Integrantes do grupo também entregaram, nesta terça-feira, um dossiê de 150 páginas ao senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE), membro suplente da CPI, com mais informações sobre o combate à covid-19 no Brasil. Vieira é um dos co-fundadores do movimento Acredito, que diz ser de renovação política nacional e suprapartidário.