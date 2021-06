Copa América: oposição pede que jogos não ocorram no DF

EH Edis Henrique Peres

(crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

Após anúncio da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol), nesta segunda-feira (31/5), de que o Brasil será a sede dos jogos da Copa América 2021, o deputado do Distrito Federal Fábio Félix (PSol) encaminhou para o governador Ibaneis Rocha (MDB) um ofício pedindo que os jogos não sejam realizados na capital federal.

Também nesta segunda, o governador havia dito que não se opõe à realização dos jogos em Brasília. Embora ainda não tenha sido publicado nenhum posicionamento oficial, o Estádio Nacional Mané Garrincha é considerado, até o momento, um dos possíveis palcos para a realização dos jogos da Copa América, que estão previstos para acontecer entre 13 de junho e 10 de julho.

No ofício destinado a Ibaneis, Fábio Félix destacou que a capital do país ainda está no início da vacinação, com 10,44% da população imunizada no DF e 8.642 mortes por covid-19 desde o começo da pandemia.

O distrital também questiona se foram feitos estudos ou pareceres técnicos que sustentem a realização dos jogos na capital, se o prazo do anúncio do evento no Brasil é o suficiente para planejar e executar o evento com segurança e quais as precauções serão tomadas no DF. No fim do documento, o parlamentar expressa a recomendação para que Brasília não receba os jogos.

Entenda

O Brasil foi escolhido como substituto da Argentina e da Colômbia pela Conmebol após os dois países desistirem de sediar o evento. Enquanto a Argentina possui um aumento grave no número de casos da covid-19, a Colômbia sofre com uma onda de protestos e insatisfação social devido ao aumento de impostos.

O Brasil sediar os jogos também causou repercussão entre senadores da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) covid-19, que querem convocar o presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Rogério Caboclo, para questionar por que o Brasil aceitou sediar os jogos.