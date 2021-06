Bolsonaro diz que CPI é um "fiasco" e que Calheiros como relator é uma "piada"

IS Ingrid Soares

Em novas críticas à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da covid, o presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta terça-feira (1º/6) que a comissão é um "fiasco" e que ter o senador Renan Calheiros (MDB-AL) como relator é uma "piada". A declaração foi feita a apoiadores na saída do Palácio da Alvorada.

"A gente vê alguns engravatados preocupadíssimos com a sua vida. Ah, pelo amor de Deus. Se estivesse preocupado com saúde, com a vida dos outros, não teria roubado lá atrás. Por que essa pressão, essa onda que governador não quer depor na CPI? A CPI também é um fiasco. Quem tem lá Renan Calheiros de relator é uma piada. Dá para levar a sério uma CPI dessas aí? Não dá”, apontou.

O mandatário ainda elogiou os depoimentos do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e da secretária da pasta, Mayra Pinheiro, na CPI. "O Pazuello falou o tempo todo. A Mayra falou o tempo todo. A Mayra deu um show, o que ela falou lá vale um filme”, acrescentou.

Por fim, o presidente criticou a cobertura jornalística da mídia em relação ao que chama de "tratamento precoce" e ironizou dizendo que a população deveria se consultar com jornalistas no lugar de médicos. A Organização Mundial da Saúde (OMS) já se posicionou fortemente contrária ao uso de medicamentos como cloroquina e ivermectina contra a covid-19. Tais remédios não possuem comprovação científica contra a doença.

"O pessoal prefere se consultar com jornalista do que com médico. Estou com covid, [William] Bonner, Renata [Vasconcellos]. Reinaldo Azevedo, o que vou tomar? Quem pensa dessa maneira, sem comentários. Felipe Neto, o que vou tomar? Uma vergonha para as crianças. Se bem que, aqui em casa, não entra há muito tempo a Globo. É que não tem como bloquear direto, mas ninguém assiste à Globo aqui", concluiu.