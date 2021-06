Lewandowski solicita a Bolsonaro informações sobre Copa América

IS Ingrid Soares

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski solicitou ao presidente Jair Bolsonaro, nesta terça-feira (1º/6), que ele se manifeste a respeito da autorização da realização da Copa América de Futebol 2021 no Brasil, em meio à pandemia da covid-19, que já vitimou fatalmente mais de 460 mil brasileiros.



"Considerando a importância da matéria e a emergência de saúde pública decorrente do surto do coronavírus, bem como a urgência que o caso requer, solicitem-se prévias informações ao presidente da República no prazo legal", diz trecho do pedido.

O despacho ocorreu após o PT ter protocolado uma ação pedindo a suspensão do evento. “Mesmo em face do precário avanço do Brasil no enfrentamento ao vírus, sobretudo quanto à vacinação da população brasileira, o governo federal, nesta segunda-feira (31/5), tomou decisão que desrespeita qualquer preceito de segurança sanitária ou protocolo de proteção recomendado pelas autoridades sanitárias mundiais”, escreveu a sigla no documento. Pediu ainda a intimação do presidente da República, bem como dos ministros da Casa Civil, da Saúde, das Relações Exteriores e do Secretária Nacional do Esporte, para que prestem esclarecimentos acerca do processo administrativo instaurado a fim de se aferir a condição de o país sediar evento esportivo internacional.

Horas depois de dizer que o governo federal autoriza a realização da Copa América no Brasil, Bolsonaro reforçou que a decisão já está tomada e afirmou que não vai se opor ao convite da Conmebol para que o país sedie o torneio de futebol entre as seleções da América do Sul.

"No que depender do governo federal, será realizada a Copa América no Brasil. Desde o começo estou dizendo por ocasião da pandemia: lamento as mortes, mas nós temos que viver", concluiu em evento no Palácio do Planalto.