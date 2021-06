Nise Yamaguchi diz que reunião discutiu minuta para distribuição de cloroquina

ST Sarah Teófilo

(crédito: Jefferson Rudy/Agência Senado)

A médica Nise Yamaguchi negou, em depoimento na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da covid-19, nesta terça-feira (1º/6), ter havido uma reunião com autoridades do governo para discutir mudança na bula da cloroquina e da hidroxicloroquina, a fim de indicar as substâncias sem eficácia comprovada a pacientes com covid-19, e afirmou que no encontro houve apresentação de uma minuta relativa à distribuição dos medicamentos no Sistema Único de Saúde (SUS) no combate à doença.

O encontro se deu no dia 6 de abril do ano passado. A afirmação da médica contradiz falas do ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta e do diretor-presidente da Anvisa, Barra Torres, que disseram que na reunião havia uma minuta para mudança da bula do medicamento a ser indicado a pacientes com covid-19. Barra Torres afirmou, ainda, que a sugestão teria partido de Nise e que ele teve uma reação “deselegante” após fala da médica.

Conforme a médica, entretanto, a minuta era para inclusão do uso do medicamento no tratamento precoce e a sua distribuição. Ela não soube dizer de quem era a minuta, contudo. A referida reunião ocorreu no Palácio do Planalto, com Mandetta, Barra Torres, general Braga Netto e o médico médico Luciano Dias Azevedo, da Marinha.

Nise afirmou que descobriu ao final da reunião a referida minuta, mas que antes estava discutindo uma resolução da Anvisa (348) e uma nota informativa (número 6) do Ministério da Saúde que falava sobre recomendação do uso da cloroquina em casos moderados e graves. Ela negou que tenha escrito a minuta. “O que estava discutindo era o medicamento, e não a bula, e que o medicamento tinha que ser combinado entre o médico e o paciente”, afirmou. “Esse papel só falava sobre dispensação de medicamentos”, disse.

Questionada se Barra Torres mentiu ao falar de minuta sobre alteração de bula da cloroquina, a imunologista disse que talvez ele tenha se equivocado.