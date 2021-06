Do Val chama Luana Araújo de 'dona da verdade' e Aziz rebate: 'Falar uma m... dessa'

ST Sarah Teófilo

(crédito: Jefferson Rudy/Agência Senado)

O presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da covid-19, Omar Aziz (PSD-AM), criticou a fala do senador Marcos do Val (Podemos-ES) durante depoimento da médica Luana Araújo, nesta quarta-feira (2/6). Aziz fez o comentário baixo, mas o áudio vazou. "Depois de horas com a mulher (Luana Araújo) falando, o cabra desse vem falar uma merda dessa", disse.

Marcos do Val estava criticando a médica, formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e com mestrado em epidemiologia pela Universidade de Johns Hopkins, nos Estados Unidos. O senador a chamou de "dona da verdade".

"Eu achava que canibalismo existia só no Paramento, mas eu estou vendo que também na área médica isso ocorre. Na minha família boa parte são médicos, muitos amigos médicos, e grande parte está me mandando mensagem muito indignado sobre a forma como a senhora se coloca como dona da verdade. Até admiro a forma como a senhora fala com tanta segurança, porque a gente se convence. Eu tenho certeza que você tem certeza que é isso. Mas eu tenho aprendido a ouvir o contraditório", afirmou.

Luana Araújo foi chamada para depor na CPI após ser indicada pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, para chefiar a secretaria extraordinária de enfrentamento à covid-19, uma nova estrurura na pasta, mas a nomeação não saiu após ser vetada pelo Palácio do Planalto.