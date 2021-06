'A mim, me dói', diz Luana Araújo após vídeos com declarações de Bolsonaro

AM Ana Mendonça* - Estado de Minas

(crédito: TV Senado/Reprodução)

Durante depoimento na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID, realizado nesta quarta-feira (2/6), a médica infectologista Luana Araújo afirmou que é impossível não sofrer impacto quase emocional após assistir vídeos de falas do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) minimizando a pandemia de COVID-19.

O vídeo foi exibido pelo vice-presidente da comissão, senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP).

Emocionada, a médica disse que assistir as imagens “dói”. “É uma situação muito difícil e muito complexa, triste para quem trabalha com infectologia, com saúde pública, para quem vê paciente, para quem testemunha as dificuldades e os horrores que a gente vem passando”, explica a médica.



“A mim, como médica, infectologista, epidemiologista, educadora em saúde, isso me suscita que eu preciso trabalhar mais, que eu preciso informar melhor as pessoas. A mim, me parece que falta informação de qualidade. Quando obtém informação de qualidade, não é mais esse tipo de comportamento que a gente espera que aconteça. Então, a mim, me dói”, completa.

Durante toda a pandemia, Bolsonaro teve falas negacionistas. Dentre elas, negar o uso de vacinas e apoiar o uso de remédios sem eficácia.