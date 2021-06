Caso Pazuello deixa ferida aberta na cúpula do Exército

ST Sarah Teófilo AF Augusto Fernandes

Comando do Exército diz não ter visto "transgressão disciplinar" de Pazuello por participar de evento político - (crédito: Anderson Riedel/PR)

A interferência do presidente Jair Bolsonaro no Exército para livrar o general da ativa e ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello de punição, por participar de ato político a favor do governo, em 23 de maio, deixou insatisfeita uma parcela dos integrantes das Forças Armadas. Para alguns militares, nunca houve na história um episódio de tamanha humilhação da instituição, o que representa um risco à democracia e ao futuro do país. Houve, também, surpresa e frustração entre militares de alta patente. Eles esperavam algum tipo de punição, ainda que muito branda.

Um dos que acreditavam nisso era o próprio vice-presidente Hamilton Mourão (PRTB). Ele chegou a dizer, publicamente, que o ex-ministro provavelmente seria punido. Dias depois, afirmou que o Exército precisava dar uma resposta para não banalizar a participação de integrantes das Forças Armadas em outros atos políticos e “evitar que a anarquia se instaure”. Agora, porém, o vice não quis comentar a decisão do Exército.

Mas se a maioria de alta patente prefere silenciar sobre o caso, o ex-ministro da Secretaria de Governo de Bolsonaro e general da reserva Santos Cruz não mediu palavras. Ele classificou o episódio como uma “desmoralização para todos nós” e um “péssimo exemplo para o Brasil”. Segundo ele, houve um ataque frontal à disciplina e à hierarquia, princípios fundamentais à função militar.

“Não se pode aceitar a subversão da ordem, da hierarquia e da disciplina no Exército, instituição que construiu seu prestígio ao longo da história com trabalho e dedicação de muitos”, enfatizou, em publicação nas redes sociais. Ele destacou, também, que a politização das Forças Armadas para interesses pessoais e de grupos tem de ser combatida. “É um mal que precisa ser cortado pela raiz.”

“Projeto de poder”

O militar não poupou críticas a Bolsonaro. No entendimento de Santos Cruz, esse foi “mais um movimento coerente com a conduta do presidente da República e com seu projeto pessoal de poder”. “A cada dia, ele avança mais um passo na erosão das instituições. Frequentemente, com sua conduta pessoal, ele procura desrespeitar, desmoralizar pessoas e enfraquecer instituições. Falta de respeito pessoal, funcional e institucional. Desrespeito ao Exército, ao povo e ao Brasil”, disparou.

“À irresponsabilidade e à demagogia de dizer que esse é o ‘meu exército’, eu só posso dizer que o ‘seu exército’ não é o Exército Brasileiro. Este é de todos os brasileiros. É da nação brasileira”, continuou o ex-ministro. Por fim, ele declarou que “independentemente de qualquer consideração, a união de todos os militares com seus comandantes continua sendo a grande arma para não deixar a política partidária, a politicagem e o populismo entrarem nos quartéis”.

Quem já esteve na posição de exercer a direção superior das Forças Armadas também repudiou o caso. Ex-ministro da Defesa, Celso Amorim lamentou a falta de punição a Pazuello e disse que houve um desrespeito ao regulamento do Exército, o que afeta a integridade da Força e piora a confiança da população em relação a qual será o papel dessa instituição a partir de agora. Na avaliação de Amorim, esse episódio reforça a pior crise da história das Forças Armadas, que começou em março, com a demissão do então ministro Fernando Azevedo e a posterior troca dos comandantes de Exército, Marinha e Aeronáutica.

Ao Correio, Amorim ponderou que Bolsonaro tem agido para “domesticar o Exército e tirar dele o caráter de uma instituição de Estado”. “A coisa mais preciosa para o militar é o cumprimento da lei, mas o Exército está demonstrando ser uma instituição de governo, de uma pessoa. Não deveríamos ter o Exército ou as Forças Armadas de uma pessoa, de um imperador. Nós não temos imperador, temos uma República. O presidente tem autoridade, mas dentro da lei”, ressaltou.

Amorim alertou que, se o Exército deu de ombros para o caso de Pazuello, pode ser mais conivente com eventuais atitudes de Bolsonaro que atentem contra a democracia. Ele disse temer que o estopim aconteça no ano que vem, com a Força nada fazendo para impedir que apoiadores do presidente invadam o Congresso no caso de derrota do mandatário na busca pela reeleição.

Especialista em relações internacionais, Juliano da Silva Cortinhas afirmou que “a mensagem passada é de que não haverá punição”. “Faz parte de uma nova normalidade. É possível que militares de baixa patente sejam punidos por não terem o mesmo peso político de Pazuello, mas isso seria uma incoerência. A mensagem do comando é de que a participação deles na política é aceitável e não será punida”, frisou. (Colaborou Luiz Calcagno)