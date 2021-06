Com agenda em Goiás, Bolsonaro almoça na fazenda de Amado Batista

IS Ingrid Soares

O presidente Jair Bolsonaro aproveitou a agenda em Goiás nesta quarta-feira (9/6) para almoçar na fazenda do cantor Amado Batista, em Goianopólis. Acompanharam o chefe do Executivo na comitiva o deputado Major Victor Hugo, o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Onyx Lorenzoni e o deputado federal, Daniel Freitas (PSL). Eles não usavam máscara ao chegar ao local.

Não é a primeira vez que Bolsonaro visita o artista desde que assumiu a Presidência. Em maio do ano passado, a passagem do mandatário por Goiás teve, no roteiro, churrasco na fazenda do cantor. Pelo menos 10 bois foram abatidos para a festança, em que a maioria dos presentes estava sem máscara de proteção contra o novo coronavírus. Em janeiro deste ano, o presidente almoçou em uma churrascaria de Brasília acompanhado de Amado Batista e de outros cantores sertanejos.



Apoiador do chefe do Executivo, em entrevista à Rede Nordeste de Rádio no final de abril, Amado chamou o ex-presidente Lula de ladrão e defendeu Bolsonaro: “Lula é um ladrão, só vota nele quem gosta de ladrão. Diferente de Bolsonaro, que não rouba”, apontou.

Por conta da declaração, a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, afirmou que vai processar o cantor. Os preparativos para a viagem a Anápolis foram postados nas redes sociais do deputado federal Daniel Freitas (PSL-SC).

A previsão é de que Bolsonaro desembarque em seguida em Anápolis, onde participará do lançamento da Federação das Associações Empreendedoras, Comerciais, Industriais, Serviços, Tecnologia, Turismo e Terceiro Setor do Estado de Goiás (Faciest-GO). Consta na agenda oficial da Presiência apenas que o mandatário participará a partir das 15h30 do Culto Interdenominacional das Igrejas de Anápolis.