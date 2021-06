Bolsonaro critica decisão de Rosa Weber que libera Wilson Lima de depor em CPI

IS Ingrid Soares

O presidente Jair Bolsonaro criticou nesta quinta-feira (10/6) a decisão da ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal (STF), que permite que o governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC), não compareça à CPI da Covid. A magistrada concedeu um habeas corpus para que o chefe do Executivo estadual não comparecesse ou que permanecesse em silêncio. O mandatário voltou a reclamar que o foco da CPI não está nos governadores, mas em sua gestão frente à pandemia.

"Vocês viram a decisão da ministra Rosa Weber sobre o governador do Amazonas? Se quiser, não precisa ver, não. Querem investigar quem mandou o dinheiro, e não quem, possivelmente, talvez, tenha desviado. Pode comparecer e ficar quieto também", disse a apoiadores na saída do Palácio da Alvorada.

Wilson Lima decidiu não ir depor à CPI, no Senado. Ele foi convocado e a oitiva estava marcada para esta quinta-feira. Advogado do governador, Nabor Bulhões afirmou que o governador não vai comparecer à comissão "porque a convocação (não convite) teve caráter político e teve a finalidade de expor e execrar o governador".