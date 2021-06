Bolsonaro condecora primeira-dama com Ordem do Mérito da Defesa

AM Ana Mendonça*

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) condecorou com a Ordem do Mérito da Defesa a própria esposa, a primeira-dama Michelle Bolsonaro, em uma cerimônia do 22º aniversário de criação do Ministério da Defesa, nesta quinta-feira (10/6). A decisão já havia sido publicada no Diário Oficial da União da última segunda-feira (7/6).

Michelle recebeu a homenagem no grau de Grande-Oficial, o mais baixo dos cinco graus da Ordem do Mérito da Defesa.

O comandante do Exército, general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, foi condecorado com o grau mais alto. Ele foi o responsável pelo “livramento” do general Eduardo Pazuello da punição por ter participado de ato político em apoio ao presidente no Rio de Janeiro.

A condecoração da Ordem do Mérito da Defesa é concedida em quatro níveis: em quadro ordinário e em quadro suplementar: grau de Grã-Cruz, grau de Grande-Oficial, grau de Comendador e grau de Oficial.

Além de Michelle e Paulo Sérgio, os ministros Carlos Alberto França (Relações Exteriores), Anderson Gustavo Torres (Justiça e Segurança Pública), Milton Ribeiro (Educação), Marcelo Queiroga (Saúde), Gilson Guimarães (Turismo), Fábio Faria (Comunicações), Flávia Arruda (Secretaria de Governo) e Rogério Marinho (Desenvolvimento Regional) também receberam a honraria.

Os presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), também foram condecorados.





