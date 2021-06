Sem máscara, Bolsonaro provoca aglomeração em chegada ao Espírito Santo

IS Ingrid Soares

(crédito: Reprodução / Facebook)

O presidente Jair Bolsonaro desembarcou nesta sexta-feira (11/6) no Espírito Santo. É a primeira viagem do mandatário ao estado após ter sido eleito. Ele chegou de máscara, mas retirou o equipamento assim que avistou apoiadores no aeroporto. Sem a proteção, o chefe do Executivo cumprimentou bolsonaristas com apertos de mãos, abraços e tirou selfies, gerando aglomeração novamente.

Imagens da chegada ao estado foram postadas pelo chefe do Executivo nas redes sociais. Ainda é possível observar que uma parte não usava máscara ou fazia uso irregular. A primeira-dama Michele Bolsonaro acompanhou Bolsonaro na comitiva.

Bolsonaro também postou outra imagem desfilando pelas ruas da cidade com o corpo para fora do carro.

No aeroporto, uma mulher que fazia manifestação de oposição ao governo e que segurava uma placa com dizeres de "500 mil mortos" foi hostilizada e teve a placa rasgada por apoiadores do presidente. Veja abaixo:

Chegada de Bolsonaro a Vitória/ES foi marcada por tumultos. Jovem com placa em referência aos quase 500 mil mortos pela pandemia foi hostilizada (com palavras de baixo calão e teve a placa rasgada por apoiadores do presidente), além de ataques à imprensa. pic.twitter.com/VL0fbjZnK8 — Robson Maia (@robson_smj) June 11, 2021

A previsão é de que o presidente se dirija à cidade de São Mateus, no Norte do estado, onde participará de uma cerimônia de entrega de casas populares no início da tarde. Ainda hoje, Bolsonaro, que dificilmente faz uso de máscara, voltou a insistir na flexibilização do uso da proteção para pessoas já vacinadas ou que já foram infectadas pela covid-19. Porém, afirmou que a decisão final será do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga.