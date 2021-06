Após protesto com feridos, indígenas entregam flores a policiais na Câmara

TM Thays Martins

(crédito: Dani Guajajara/ Apib )

Indígenas voltaram a protestar em frente à Câmara dos Deputados, nesta quarta-feira (23/6), contra a aprovação do Projeto de Lei 490/2007, entregando flores aos policiais presentes. Nesta terça-feira, a manifestação terminou com feridos depois que a polícia usou bombas de efeito moral e gás lacrimogêneo para dispensar o movimento. Os manifestantes reagiram com flechas.

O momento da entrega de flores foi compartilhado nas redes sociais pelo deputado federal Túlio Gadêlha (PDT/PE).

O PL 490/ 2007, que altera a legislação sobre a demarcação de terras indígenas, está em análise na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ). Lideranças indígenas foram recebidas na Câmara para acompanhar a sessão.

O projeto é polêmico por passar a exigir uma comprovação de posse dos indígenas até 1988 para que as terras sejam demarcadas. Além disso, o texto flexibiliza o contato com povos isolados, proíbe a ampliação de terras que já foram demarcadas e permite a exploração de terras indígenas por garimpeiros.

Desde cedo, mais de 800 indígenas de diferentes etnias, que estão acampados em Brasília, se manifestam em frente ao Congresso Nacional.

#AlertaCongresso | Em Brasília, os povos indígenas mobilizados no acampamento #LevantePelaTerra já estão nos arredores da Câmara dos Deputados contra a aprovação do Projeto de Lei 490. Acompanhe as mobilizações #AOVIVO https://t.co/x1U73UT4Gc



Foto Marina Oliveira #PL490NÃO pic.twitter.com/71sTfOq7x0 — Apib Oficial (@ApibOficial) June 23, 2021

Acompanhe a sessão