Bolsonaro volta a atacar jornalistas: "Ridículo, nasça de novo"

IS Ingrid Soares

(crédito: Evaristo Sá/AFP)

O presidente Jair Bolsonaro voltou a atacar jornalistas nesta sexta-feira (25/6) ao ser questionado sobre as tratativas para aquisição da vacina indiana Covaxin. O mandatário se irritou com as perguntas e chamou um dos profissionais de "ridículo". Declaração ocorreu antes do evento de inauguração do Centro de Tecnologia 4.0 em Sorocaba, no interior de São Paulo.



“Em fevereiro? Onde é que tem vacina para atender todo o mercado aqui e em todo o lugar do mundo? Responda! Para de fazer pergunta idiota, pelo amor de Deus. Parece pergunta… Você acabou, nasça de novo você, ridículo. Está empregado onde? Vamos fazer pergunta inteligente”, disparou.

A uma jornalista da CNN, o chefe do Executivo disse que deveria "voltar para a faculdade". Depois, repetiu o insulto, mas emendou que, na verdade, deveria "voltar para o ensino primário".

No último dia 21, ao ser questionado sobre o uso de máscaras em São Paulo por uma repórter da Globo, lembrando que ele havia sido multado pelo governador de São Paulo, João Doria, em outra ocasião pela falta do uso do equipamento, o presidente se alterou, retirou a máscara que utilizava e a mandou "calar a boca".

"Estou sem máscara em Guaratinguetá, você tá feliz agora? Essa Globo é uma merda de imprensa. Vocês são uma porcaria de imprensa. Cala a boca. Vocês são uns canalhas. Vocês fazem um jornalismo canalha, que não ajuda em nada. Vocês não ajudam em nada, vocês destroem a família brasileira, destroem a religião brasileira, vocês não prestam. A Rede Globo não presta. Um péssimo órgão de informação. Você tinha que ter vergonha na cara de se prestar a um serviço porco que é esse que você faz", bradou.