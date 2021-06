Bolsonaro comenta morte de Lázaro: "CPF cancelado"

IS Ingrid Soares

O presidente Jair Bolsonaro comentou nesta segunda-feira (28/6) sobre a morte do criminoso Lázaro Barbosa, 32 anos. As buscas pelo homem chegaram ao 20º dia e ele foi a óbito em confronto com a polícia, em Águas Lindas de Goiás.



Pelas redes sociais, o mandatário escreveu em caixa alta: “Lázaro: CPF CANCELADO”.



LÁZARO: CPF CANCELADO! — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) June 28, 2021

E continuou: "Parabéns aos heróis da PM-GO por darem fim ao terror praticado pelo marginal Lazaro, que humilhou e assassinou homens e mulheres a sangue frio. O Brasil agradece! Menos um para amedrontar as famílias de bem. Suas vítimas, sim, não tiveram uma segunda chance. Bom dia a todos!"

- Parabéns aos heróis da PM-GO por darem fim ao terror praticado pelo marginal Lazaro, que humilhou e assassinou homens e mulheres a sangue frio. O Brasil agradece! Menos um para amedrontar as famílias de bem. Suas vítimas, sim, não tiveram uma segunda chance. Bom dia a todos! — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) June 28, 2021

"Novo Adélio"

Mais cedo, na saída do Palácio da Alvorada, ao ser questionado por uma apoiadora se Lázaro poderia se converter em um "novo Adélio" (autor da facada durante a campanha de 2018 em Juiz de Fora), o chefe do Executivo ironizou: "Não. Tem que se descobrir a qual partido está filiado. O Adélio foi filiado ao PSol, tem que ver", riu.

Lázaro é acusado de matar quatro pessoas de uma mesma família em Ceilândia, em Águas Lindas de Goiás. Antes da confirmação da morte do criminoso, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, havia anunciado, pelas redes sociais, a prisão.



A fala dita pelo presidente é um bordão do apresentador Sikêra Júnior. A expressão é geralmente usada para se referir a pessoas mortas em ações registradas como confronto contra policiais.

No último dia 17, Bolsonaro comentou sobre Lázaro e defendeu o porte de armas: "Não durmo sem uma do lado".