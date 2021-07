Doutor Jairinho perde mandato de vereador por unanimidade no Rio

AO Amanda Oliveira

(crédito: Redes Sociais/ reprodução )

Em decisão unânime, a Câmara Municipal do Rio de Janeiro aprovou, nesta quarta-feira (30/6), a cassação do mandato do vereador Jairinho (sem partido). Acusado da morte do enteado Henry Borel, de 4 anos, o médico Jairo Souza Santos Junior está preso desde 8 de abril na penitenciária Pedrolino Werling de Oliveira, em Bangu.

Entre os parlamentares presentes na sessão que durou cerca de três horas, 49 votaram pela perda do mandato dele. O único a não participar foi o vereador Doutor Gilberto (PTC), que está de licença do cargo. Para tomar a decisão, bastariam 34 votos a favor.

No lugar de Jairinho, como é conhecido, entrará Marcelo Dibiz Anastácio (Solidariedade), ex-presidente da Associação de Moradores da Muzema, região da Zona Oeste onde dois prédios desabaram, em 12 de abril de 2019, matando 24 pessoas.

Três dias depois da morte de Henry, em 11 de março, o ex-vereador foi eleito por seus colegas para participar do Conselho de Ética da Câmara. No entanto, quando a prisão foi anunciada, ele foi expulso do colegiado.

Na última segunda-feira (28/6), o vereador Luiz Ramos Filho (PMN) apresentou ao Conselho um relatório com provas, depoimentos e arguições para pedir a cassação de Dr. Jairinho. O Conselho de Ética aprovou a decisão por sete votos. Nesta quarta-feira o mesmo documento foi submetido ao plenário.

Carreira política

O ex-vereador foi eleito, em novembro do ano passado, com 16.061 votos para o quinto mandato seguido, obtendo o lugar de 26º votado entre os 51 eleitos. Jairinho é filho do também político Coronel Jairo, que foi deputado estadual, mas não conseguiu a reeleição em 2018.

Durante a carreira política, Jairinho foi líder do governo na gestão de Eduardo Paes, de 2013 a 2016, e durante o governo de Marcelo Crivella, de 2018 a 2020, além de ter presidido a Comissão de Justiça e Redação, a mais importante da Câmara Municipal do Rio.

* Com informações da Agência Estado