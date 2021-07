Votação da LDO é adiada novamente e pode ficar para depois do recesso

FF Fernanda Fernandes

(crédito: Pedro França/Agência Senado)

Ao contrário do esperado pelo presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (DEM/MG), a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) poderá ficar para depois do recesso, previsto para 18 de julho. Membros da Comissão Mista de Orçamento (CMO) pediram adiamento para apresentação de propostas e votação do relatório preliminar à LDO. A votação, que deveria ter acontecido nesta quinta (8/7), foi adiada para a próxima segunda-feira (12).

O deputado Arnaldo Jardim (Cidadania-SP) foi um dos que contestaram. “O que eu proponho, de uma forma singela, é estender o prazo, o Congresso deliberou um prazo absolutamente inexequível", disse o parlamentar.

A senadora Rose de Freitas (MDB/ES), presidente da CMO, afirmou que “a confusão se deve ao atraso da instalação da comissão”, que ocorreu na quarta-feira (7/7).

Também na quarta, Pacheco disse ter pressa na votação da matéria. “É uma questão técnica. Se não for votada, teremos o recesso branco. Se votada, é o recesso imposto pela Constituição, entre 17 e 31 de julho”, afirmou. O recesso branco citado por Pacheco permite o funcionamento de todas as estruturas do Legislativo, incluindo a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid.