Datafolha: Lula tem 46% de intenções de votos e Bolsonaro 25%, no 1º turno

Td Talita de Souza

(crédito: MIGUEL SCHINCARIOL/AFP)

Se o primeiro turno das eleições 2022 fosse realizado hoje, o ex-presidente do Brasil Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lideraria a corrida para a presidência, segundo pesquisa do Instituto Datafolha . O levantamento, divulgado nesta sexta-feira (9/7), revela que o petista tem 46% das intenções de voto, contra 25% de Jair Bolsonaro (sem partido).

Os dados foram registrados no levantamento estimulado, quando são apresentados os possíveis candidatos ao eleitor. No entanto, a liderança de Lula também é vista na pesquisa espontânea, modelo em que o próprio entrevistado fala em quem votará, sem estímulos: 26% dos eleitores citaram o ex-presidente, enquanto Bolsonaro é lembrado por 19%. Já 42% dos entrevistados não souberam citar o nome de nenhum candidato.

Além de Lula e Bolsonaro, a pesquisa estimulada apresentou os nomes de outros candidatos. Ciro Gomes (PDT) aparece com 8%, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), tem 5%, e o ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta (DEM) tem 4%.

O instituto ainda projetou um segundo cenário em que Doria é substituído pelo governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, também do PSDB. Neste caso, Ciro tem 9%, Mandetta 5% e Leite, 3%.

As entrevistas da pesquisa foram feitas entre quarta (7/7) e quinta-feira (8/7), com 2.074 eleitores. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Segundo turno: petista tem porcentagem para vencer



De acordo com os números obtidos pelo Datafolha, o segundo turno também pode ser de Lula. Ele tem a preferência de 58% do eleitorado; Bolsonaro tem 31%.

Desde a última pesquisa, em 11 e 12 de maio, Lula cresceu 3% de vantagem e Bolsonaro caiu 1%. À época, o candidato do PT tinha 55% e o atual presidente, 32%.

Bolsonaro também tem perdido aprovação. Na quinta-feira (8/7), a pesquisa Ipespe, da XP Investimentos, mostrou que a avaliação negativa do governo federal voltou a crescer: 52% reprovam o mandato.

Os números parecem incomodar Bolsonaro. Nas últimas semanas, ele tem insistido em uma suposta ‘fraude’ do sistema eletrônico de votos brasileiro, referência mundial. A pressão do presidente levou ao avanço da discussão da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) nº 135/19 na Câmara dos Deputados, que transforma a eleição, feita por meio de urnas eletrônicas, em uma contagem de votos em papel.

O voto auditável (impresso) é uma das grandes propostas do governo Bolsonaro e, para cientistas políticos, uma forma de contestar as eleições antecipadamente. Há alguns dias, em entrevista à Rádio Guaíba, o chefe do Executivo disse que, caso o sistema eleitoral não mude, um dos lados não irá aceitar o resultado das urnas. “E esse lado seria o nosso”, disse.

Nesta sexta-feira (9/7), o presidente criticou o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e afirmou que o resultado das eleições presidenciais de 2022 ‘já está certo’, por meio de fraude.

"Já tá certo quem vai ser presidente no ano que vem. A gente vai deixar entregar isso? Queremos transparência. Se as eleições, essa eletrônica, fossem honestas, por causa da tecnologia, por que o mundo não adota isso aí? Será que somos os melhores da tecnologia? Está na cara que aqui, (isso é para) voltar a quadrilha de sempre ao poder", alegou.