Senadores fazem 1 minuto de silêncio em homenagem a servidora vítima de covid

CB Correio Braziliense

(crédito: TV Senado/ reprodução )

A senadora Simone Tebet (MDB/ MS) leu uma homenagem à consultora legislativa Fabiana Queiroz, vítima da covid-19 no domingo (11/7), durante sessão da CPI da Covid nesta terça-feira (13/7). Antes de ler a homenagem, a parlamentar lembrou que Fabiana era "uma servidora muito querida".

Na homenagem, feita pelos servidores da consultoria legislativa, os colegas de Fabiana lembram da alegria e do trabalho da servidora, além de destacar a revolta pela lentidão da imunização no país. "A perda dói muito. Dói porque Fabiana tinha um espírito leve, alegria contagiosa, inteligência generosa e gosto pelo seu trabalho. Dói porque Fabiana queria muito viver e lutou por sua vida com todas as suas forças até o fim. Dói porque o avanço da vacinação traz esperança de que essa doença possa ser controlada. É uma perda ainda mais sentida pelo revolta e o desamparo de saber que essa morte, a exemplo de milhares de outras, também poderia ter sido evitada", diz o texto.

Após a leitura, os senadores fizeram um minuto de silêncio em homenagem a ela e aos mais de 534 mil mortos pela covid-19 no país.

Fabiana tinha 46 anos e morreu no último domingo (11/7) depois de 50 dias internada com covid-19. Ela era formada em letras, com habilitação em espanhol, pelo Centro Universitário de Brasília (UniCeub) e fez carreira como consultora legislativa no Senado Federal. Nesta terça-feira, o marido dela, Gabriel Garcia, divulgou uma carta em homenagem à mulher. No texto, ele lembra dos momentos que viveram juntos e da luta contra a doença.