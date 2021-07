Bolsonaro reclama de soluços que já duram 10 dias

AM Ana Mendonça*/Estado de Minas

(crédito: EVARISTO SA/AFP)

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) está com soluços há mais de 10 dias. A ação tem chamado atenção dos brasileiros que já notaram as crises durante as últimas falas do presidente.

Causado por contrações involuntárias do diafragma, que dificultam a fala, o presidente está tendo crises por nervosismo e estresse.

A apoiadores, na área externa do Palácio da Alvorada, o chefe do Executivo se queixou dos soluços na última sexta-feira (9/7). Bolsonaro disse que iria poupar a voz em função do problema.

"Estou há sete dias soluçando e tenho dois discursos hoje e um amanhã, portanto, não vou falar muito. Estou poupando aqui para falar", disse.



Em sua live semanal de quinta-feira (8/7), o presidente também falou do assunto. Ele pediu desculpas pelos soluços e terminou sua fala antes que o habitual, após apresentar dificuldades para falar e cansaço.



De acordo com o Google Trends, os termos “soluço” e “passa mal” estiveram entre as principais pesquisas relacionadas ao nome de Bolsonaro nos últimos sete dias.

