Presidente do PT recebeu apelido "Bolsonaro" em cadastro do SUS

JV Jorge Vasconcellos

(crédito: Ed Alves/CB/D.A. Press)

A presidente nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann (PR), teve o cadastro no Sistema Único de Saúde (SUS) cancelado após ser dada como "morta" e receber, no documento, o apelido "Bolsonaro". Segundo publicou a parlamentar nas redes sociais, o problema se deveu a um ataque em massa ao sistema do Ministério da Saúde, ocorrido em 2019. Na postagem, ela cobra uma providência do Ministério da Saúde.

"Meu cadastro no SUS foi cancelado por motivo de óbito e consta no documento, como apelido, o nome do Bolsonaro. Segundo informações, isso foi em 2019, ataque em massa ao sistema. A fraude deve ter atingido muitas pessoas. O que o MS fez p/ corrigir isso, dois anos depois? O que vai fazer?", escreveu Gleisi em postagem nas redes sociais.

A parlamentar descobriu o problema em 26 de junho, em Brasília, quando tomou a primeira dose da vacina contra a covid-19. Ela foi informada pela unidade de saúde que seu Cadastro Nacional do SUS havia sido cancelado por motivo de óbito. A segunda dose está marcada para setembro.