Bolsonaro está com obstrução intestinal e passará por exames em São Paulo

IS Ingrid Soares RS Renato Souza

(crédito: Alan Santos/PR)

O presidente Jair Bolsonaro será levado para São Paulo para realizar novos exames para definir se há necessidade de uma cirurgia de emergência. A informação foi divulgada pela Secretaria Especial de Comunicação Social (Secom), por meio de nota, nesta quarta-feira (14/7).



De acordo com o texto, o médico Antônio Luiz Macedo, que operou o presidente quando ele sofreu uma facada em 2018, constatou uma obstrução intestinal e decidiu pela transferência do presidente. O cirurgião veio de São Paulo para avaliar o quadro do chefe do Executivo.

Como adiantou o Correio, o quadro clínico do presidente inspira cuidados e chama atenção dos médicos. Ele deu entrada com fortes dores abdominais no Hospital das Forças Armadas, em Brasília, e logo se suspeitou da obstrução. Caso seja realizado procedimento cirúrgico, será o sétimo a que o presidente é submetido após atentado a facada, em setembro de 2018.

"Após exames realizados no HFA em Brasília, o Dr. Macedo, médico responsável pelas cirurgias no abdômen do Presidente da República, decorrentes do atentado a faca ocorrido em 2018, constatou uma obstrução intestinal e resolveu levá-lo para São Paulo onde fará exames complementares para definição da necessidade, ou não, de uma cirurgia de emergência", informou o governo.

Bolsonaro chegou a ser sedado e o médico Antônio Luiz Macedo, oncologista que operou o presidente após ele ser atingido com uma facada em 2018, se deslocou ao Distrito Federal para compor a equipe de avaliação. Na capital paulista, ele será internado na Rede D'or.

- Mais um desafio, consequência da tentativa de assassinato promovida por antigo filiado ao PSOL, braço esquerdo do PT, para impedir a vitória de milhões de brasileiros que queriam mudanças para o Brasil. Um atentado cruel não só contra mim, mas contra a nossa democracia. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) July 14, 2021

Internado de madrugada

Bolsonaro foi internado na madrugada desta quarta-feira (14/7), no HFA, depois de sentir dores abdominais após mais de 10 dias com crise de soluços.

O presidente já havia reclamado publicamente dos soluços em várias ocasiões, como na live da última quinta-feira (8/7), quando encerrou a transmissão mais cedo devido ao problema.

Bolsonaro sofreu um atentando a faca durante a campanha eleitoral, em Juiz de Fora (MG), em4 2018 e desde lá passou por seis cirurgias. A última foi realizada no dia 25 de setembro, para a retirada de um cálculo vesical.