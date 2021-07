Bolsonaro diz que possível nova cirurgia é consequência de atentado em 2018: "Mais um desafio"

IS Ingrid Soares

Após notícia de transferência para hospital em São Paulo para uma possível cirurgia para correção de uma obstrução intestinal, o presidente Jair Bolsonaro comentou o caso por meio das redes sociais nesta quarta-feira (14/7). Apesar de ainda fragilizado após exame de endoscopia, a postagem faz uso político de sua condição. O mandatário lembrou o autor da facada sofrida em 2018, Adélio Bispo e o ligou como filiado ao PSol.

Bolsonaro estava internado no Hospital das Forças Armadas (HFA) com dores abdominais e foi diagnosticado com uma obstrução intestinal. Com isso, o chefe do Executivo precisará ser transferido para São Paulo, para o Hospital Vila Nova Star, onde passará por mais exames para decidir sobre necessidade de novo procedimento cirúrgico.

"Mais um desafio, consequência da tentativa de assassinato promovida por antigo filiado ao PSol, braço esquerdo do PT, para impedir a vitória de milhões de brasileiros que queriam mudanças para o Brasil. Um atentado cruel não só contra mim, mas contra a nossa democracia", alegou.



"Por Deus foi nos dada uma nova oportunidade. Uma oportunidade para enfim colocarmos o Brasil no caminho da prosperidade. E mesmo com todas as adversidades, inclusive uma pandemia que levou muito de nossos irmãos no Brasil e no mundo, continuamos seguindo por este caminho", continuou.

Por fim, o mandatário agradeceu o apoio de apoiadores. "Agradeço a todos pelo apoio e pelas orações. É isso que nos motiva a seguir em frente e enfrentar tudo que for preciso para tirar o país de vez das garras da corrupção, da inversão de valores, do crime organizado, e para garantir e proteger a liberdade do nosso povo", disse.

"Peço a cada um que está lendo essa mensagem que jamais desista das nossas cores, dos nossos valores! Temos riquezas e um povo maravilhoso que nenhum país no mundo tem. Com honestidade, com honra e com Deus no coração é possível mudar a realidade do nosso Brasil. Assim seguirei!Que Deus nos abençoe e continue iluminando a nossa nação", concluiu.