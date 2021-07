Flávio diz que Bolsonaro está bem e que cirurgia não será necessária

AF Augusto Fernandes

O senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ) afirmou que o quadro de saúde do presidente Jair Bolsonaro melhorou na manhã desta quinta-feira (15/7). O chefe do Executivo segue internado após ser acometido por uma obstrução intestinal, mas de acordo com o filho dele, não há necessidade de uma cirurgia para conter o problema no sistema digestivo do presidente.

Flávio publicou uma mensagem nas redes sociais nesta manhã para atualizar a situação de Bolsonaro. "Presidente Jair Bolsonaro evoluiu para melhor, acordou bem disposto e, a continuar assim, não precisará fazer cirurgia! Obrigado a todos pelas orações!", escreveu o senador.

Presidente @jairbolsonaro evoluiu para melhor, acordou bem disposto e, a continuar assim, não precisará fazer cirurgia! Obrigado a todos pelas orações!#QuemManouMatarBolsonaro — Flavio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) July 15, 2021

Bolsonaro está internado no hospital Vila Nova Star, em São Paulo. Desde a manhã de quarta-feira (14) ele está sendo acompanhado por médicos. Primeiro, o presidente foi levado para o Hospital das Forças Armadas (HFA), em Brasília, após reclamar de fortes dores abdominais e apresentar uma crise de soluço persistente. Segundo Flávio, o mandatário teve de ser intubado, por precaução, em um leito de unidade de terapia intensiva (UTI).

À noite, Bolsonaro foi transferido para São Paulo. O primeiro boletim médico emitido pela equipe que cuida do presidente também rechaçou a possibilidade de ele ser submetido a uma cirurgia. Segundo o comunicado, ele permaneceria em intenso "tratamento clínico conservador".