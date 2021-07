Bolsonaro melhora, mas segue sem previsão de alta, aponta boletim médico

RS Renato Souza

(crédito: ANDRE BORGES)

O quadro de saúde do presidente Jair Bolsonaro apresentou melhora nesta quinta-feira (15), de acordo com boletim médico divulgado no começo da tarde. No entanto, não existe até o momento previsão de alta.

O presidente se trata em São Paulo, onde realiza exames para avaliar problemas intestinais. O deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) afirmou que a necessidade de cirurgia não está descartada.

O chefe do Executivo enfrenta um quadro de obstrução intestinal. "O Senhor Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, segue internado no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, evoluindo de forma satisfatória clínica e laboratorialmente", diz o texto divulgado pelo hospital.

"Permanece o planejamento terapêutico previamente estabelecido. O Presidente segue sem previsão de alta hospitalar", completa o boletim.