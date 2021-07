Bolsonaro em entrevista: "Chance de cirurgia bastante afastada"

IS Ingrid Soares

(crédito: Sergio LIMA / AFP)

O presidente Jair Bolsonaro concedeu entrevista ao apresentador Sikêra Jr no começo da noite desta quinta-feira (15/07) direto do hospital Vila Nova Star, ao lado do médico Antônio Luiz de Vasconcellos Macedo. O mandatário relatou que "a chance de cirurgia é bastante afastada".

"Estou aqui com Dr. Macedo ao meu lado, cheguei aqui no dia de ontem com indicativo muito forte para cirurgia tendo em vista, constatada, uma obstrução intestinal. Isso tudo aconteceu dado a facada que recebi e as quatro cirurgias", relatou.

"Essa obstrução ela é sempre um risco muito alto, mas graças a Deus, evoluiu bastante esse quadro e a chance de cirurgia está bastante afastada", acrescentou.

Já o médico, relatou que o mandatário segue com boa recuperação e que caso continue com bom desenvolvimento no quadro, poderá ser retirada a sonda gástrica. "O presidente hoje melhorou. Os barulho do abdome são bons, os fluidos são bons, e aquela área obstruída, do lado esquerdo [do intestino], fruto de aderências decorrentes de toda essa complicação que ele teve, já está mais permeável, já está mais palpável, mais absorvida e pode permitir a nós a retirada da sonda gástrica enquanto mantendo ainda dieta líquida para assegurar que não haja mais nada", explicou.

"A cirurgia, em princípio, está afastada uma vez que o intestino começou a funcionar e o abdome esta mais flácido e mais funcionante", concluiu.