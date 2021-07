Bolsonaro: "Não tem cabimento eu não ter ganho em primeiro turno em 2018"

IS Ingrid Soares

(crédito: Sergio LIMA / AFP)

O presidente Jair Bolsonaro voltou defender o voto impresso e afirmou, nesta terça-feira (20/7), que não tem cabimento ele não ter ganho as eleições de 2018 no primeiro turno. A declaração foi feita a apoiadores na saída do Palácio da Alvorada.

“Aqui, por exemplo, tem um ministro do STF contra a transparência das eleições. A que ponto nós chegamos? Aquela máxima, né, de esquerda, “ganha eleição não é quem vota, é quem conta os votos”. É o que está em andamento para o ano que vem. Não podemos admitir eleições suspeitas, como já tivemos em 2014, tivemos em 2018. Não tem cabimento eu não ter ganho em primeiro turno em 2018, não tem cabimento”, alegou.

O mandatário ainda caracterizou o Datafolha, que mostra que Lula tem vantagem sobre ele nas intenções de voto para a eleição presidencial de 2022, como uma “porcaria de pesquisa”. “Vem um Datafolha da vida, essa porcaria de pesquisa: "Ah, o Lula está com 50%". O cara não consegue ir num botequim tomar uma cachaça, que é o que ele sabe fazer, sem ser vaiado. Não consegue fazer uma jegueata na vida. E tá dizendo que ele está bem nas pesquisas”, ironizou.