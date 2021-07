CPI DA COVID

Bolsonaro: "O G7 da CPI quer a volta da impunidade e da corrupção no Brasil" No último dia 19, Bolsonaro voltou a ofender membros da CPI que investiga as responsabilidades pela disseminação da covid-19 no país. Ele chamou o presidente do colegiado, Omar Aziz, de "anta amazônica". Além disso, caracterizou o parlamentar e os senadores Randolfe Rodrigues e Renan Calheiros como "três otários"