Com Ciro Nogueira na Casa Civil, Heinze assume cadeira na CPI como titular

ST Sarah Teófilo

Senador coloca sobre a mesa a quantidade de pessoas que se recuperaram da doença - (crédito: Edilson Rodrigues)

O senador Luis Carlos Heinze (PP-RS) assumirá a cadeira de titular da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid-19 com a ida de Ciro Nogueira (PP-PI) para a Casa Civil. A indicação de Ciro como ministro da pasta tem sido falada nesta quarta-feira (21/7).

Um parlamentar do PP disse à reportagem, na condição de anonimato, que o convite foi feito pelo presidente Jair Bolsonaro na última sexta-feira (16), e já foi aceito por Ciro, que antecipará a volta a Brasília para a próxima segunda-feira (26). Ciro assumir a Casa Civil no lugar do atual ministro, general Ramos.

No caso da CPI, Heinze chegou a assumir em alguns dias como titular, diante das ausência de Ciro Nogueira, que não vinha comparecendo com frequência à comissão.

Heinze integra a linha de frente de defesa ao governo dentro da CPI. Enquanto o vice-presidente da comissão, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), e o relator Renan Calheiros (MDB-AL) colocam em suas mesas uma placa com a quantidade de pessoas que morreram em decorrência da covid-19, o senador coloca a quantidade de pessoas que se recuperaram da doença.

O parlamentar também é um defensor do uso de medicamentos sem eficácia comprovada, como cloroquina, em pacientes com covid-19, no início dos sintomas - o chamado "tratamento precoce", que não existe no caso desta doença, segundo informações da comunidade científica mundial.