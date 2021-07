"Forças Armadas sempre atuarão nos limites da Constituição", diz Braga Netto

FF Fernanda Fernandes

(crédito: Alan Santos/Presidência)

O ministro da Defesa, Walter Braga Netto, se pronunciou, hoje pela manhã, sobre reportagem do jornal O Estado de S. Paulo que afirma que ele teria condicionando as eleições de 2022 ao voto impresso.

Braga Netto acusou a mídia de atribuir à ele fala de interlocutores, o que não ocorre no Ministério da Defesa.

“O ministro da Defesa não se comunica com presidentes dos poderes por meio de interlocutores. Trata-se de mais uma desinformação que gera instabilidade em um momento que exige a união nacional”, disse, na terceira pessoa, durante um evento de inauguração de antena via satélite nacional.

O ministro reforçou, ainda, que as Forças Armadas atuam e sempre atuarão dentro dos limites da Constituição.

“A Marinha, o Exército e a Força Aérea são instituições comprometidas com a sociedade, com a estabilidade institucional do país e com a manutenção da democracia e liberdade do povo brasileiro”, disse.

Braga Netto afirmou, ainda, que a discussão de voto impresso defendida pelo governo é legítima, “e está sendo analisada pelo parlamento brasileiro a quem compete decidir sobre o tema”.