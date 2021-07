Bolsonaro sobre Ramos na Casa Civil: "É uma pessoa nota 9"

IS Ingrid Soares

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quarta-feira (28/7) que o ex-ministro da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, “é uma pessoa nota 9 e não 10”, pois falta a ele conhecimento para articular com parlamentares. Com a reforma ministerial feita pelo mandatário, o general segue para a Secretaria-Geral. Já o senador Ciro Nogueira (PP-PI), figura expoente do Centrão, comanda agora a principal pasta do governo. Declaração foi dada durante entrevista à Rádio Cidade Luis Eduardo Magalhães (BA).



“Trouxe para dentro da Presidência agora, no ministério mais importante nosso que é o da Casa Civil, o senador Ciro Nogueira, do Piauí. Então, é um homem adequado para conversar com o Parlamento. E o general Ramos foi para outro ministério palaciano. E é aquela história, né: o general Ramos é uma pessoa nota 9, ele não é 10 porque falta para ele um pouco de conhecimento para melhor conversar com parlamentar. É a mesma coisa que eu querer que o Ciro converse com o alto comando das Forças Armadas. Ele sabe como conversar de forma adequada, vamos assim dizer”, alegou.

Bolsonaro também defendeu a indicação do senador, destacando sua experiência. "Ciro é um senador que teve 6 mandatos de deputado federal e foi meu companheiro de Casa por muito tempo. Tenho certeza de que a interlocução melhorará e muito. Ninguém melhor que um senador experiente", concluiu.

Nas redes sociais, Ramos deu as boas-vindas ao senador na terça-feira (27) e disse que dará o "seu melhor" no próximo cargo. "Seja bem-vindo, @ciro_nogueira, ao time @jairbolsonaro. Desejo muito sucesso na Casa Civil. Agradeço aos servidores que estiveram comigo nessa jornada e sigo em nova missão determinada pelo PR na Secretaria-Geral. Tenham certeza que mais uma vez darei o meu melhor em defesa do Brasil".

No último dia 22, o presidente comentou ainda a fala de Ramos, que afirmou não ter conhecimento prévio das mudanças a serem ocorridas na Esplanada e alegou ter sido "atropelado por um trem" com a informação de que deixaria a Casa Civil e que iria para a Secretaria-Geral.

"Na área militar é assim, a gente costuma tomar algumas decisões sem ouvir muita gente. Se bem que o Ramos está todo dia aqui, cinco, seis vezes comigo. Ele sabe qual é o comportamento e a nossa intenção. Ele usou uma força de expressão, o trem seria se ele saísse do ministério e fosse dispensado. Ele continua sendo ministro, um ministério importante que ele ocupa também, ministro palaciano está em contato conosco e sempre traz informações de outros ministérios. E como ele é meu amigo desde 1973, quando entramos juntos na Escola Preparatória do Exército, ele vai continuar sendo uma pessoa muito importante para nós aqui", disse na data.