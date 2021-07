Bolsonaro sobre "tratamento precoce": 'Estudei com pessoas inteligentes'

Ed Estado de Minas

(crédito: EVARISTO SA/ AFP )

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou, nessa sexta-feira (30/07), em entrevista ao apresentador Ratinho, do SBT, que “estudou com pessoas inteligentes” sobre o que chamou de “tratamento precoce” contra a COVID-19. No mesmo dia em que a entrevista foi transmitida, o Brasil ultrapassou a marca de 555 mil mortos pela doença.

“Eu estudei esse assunto com pessoas inteligentes, ligamos para o nosso embaixador na África... quem foi para o precoce, como eu fui, tomei a hidroxicloroquina, no dia seguinte estava bom”, afirmou. Porém, o “tratamento precoce” a que Bolsonaro se refere foi considerado ineficaz para o tratamento de pacientes com a COVID-19 por médicos, pesquisadores e especialistas do mundo todo.



Ainda na entrevista, o presidente da República afirmou que só vai se vacinar contra a COVID-19 depois que o “último brasileiro” estiver imune, já que, segundo ele, “muitas pessoas estão desesperadas pelo imunizante”.