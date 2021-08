Empresários, economistas, diplomatas e intelectuais fazem manifesto contra o voto impresso

FS Fernanda Strickland*

(crédito: Reprodução/Youtube)

Centenas de representantes da sociedade civil, entre empresários, economistas, diplomatas e intelectuais, se posicionaram, nesta quinta-feira (5/8), em um pequeno manifesto a favor da Justiça Eleitoral e do sistema de votação eletrônico adotado no país. O manifesto é uma resposta direta às repetidas investidas, sem provas, do presidente Jair Bolsonaro a favor do voto impresso e contra a democracia.



”O princípio chave de uma democracia saudável é a realização de eleições e a aceitação de seus resultados por todos os envolvidos. A Justiça Eleitoral brasileira é uma das mais modernas e respeitadas do mundo. Confiamos nela e no atual sistema de votação eletrônico. A sociedade brasileira é garantidora da Constituição e não aceitará aventuras autoritárias. O Brasil terá eleições e seus resultados serão respeitados”, diz o manifesto.

Assinam o documento personalidades como os economistas Pedro Moreira Salles, Arminio Fraga, Pedro Malan e Roberto Setúbal; empresários como Luiza e Fred Trajano, Carlos Jereissati Filho e Guilherme Leal; e por líderes religiosos como cardeal dom Odilo Scherer e o rabino Michel Schlesinger, entre outros. Também participam figuras com trajetória na política como Cristovam Buarque, Roberto Freire e Eduardo Jorge.

A mobilização inclui o site Eleição se Respeita, no qual o documento está aberto a mais assinaturas.

*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro