Das redes sociais ao rádio: o que a mudança de estratégia de comunicação de Bolsonaro revela

IS Ingrid Soares

(crédito: Miguel Schincariol/AFP)

Depois de dominar as redes sociais, que ainda mobilizam grande parte dos apoiadores mais radicais, há cerca de três semanas, o presidente Jair Bolsonaro resolveu mudar a política de comunicação do governo. Se antes as entrevistas eram concedidas a conta-gotas, agora o mandatário investe em declarações diárias a rádios com a intenção de ampliar a base de apoio do eleitorado. É ainda uma estratégia complementar à conversa que mantém no “cercadinho”, transmitida por canais bolsonaristas na internet.

O mandatário também tem acenado ao eleitorado. A primeira entrevista do tipo ocorreu no dia 20, à Rádio Itatiaia de Minas Gerais, um dia após ter conversado com o programa de TV, “A Voz do Brasil”, da estatal Empresa Brasil de Comunicação (EBC). Nos dias seguintes, ele concedeu entrevistas à Rádio Jovem Pan de Itapetininga, São Paulo; à Rádio Banda B, de Curitiba/PR e à Rádio Grande FM, de Dourados/MS, respectivamente.

As entrevistas variam entre 10 minutos a até uma hora e têm sido transmitidas pelo Facebook do chefe do Executivo. Na semana retrasada, falou à Rádio Arapuan, de João Pessoa/PB, à Rede Nordeste de Rádio, à Rádio Cidade Luís Eduardo Magalhães/BA e à Rádio 89 FM de São Paulo.

Em entrevista transmitida pela Rede Nordeste de Rádio, Bolsonaro confirmou a nova estratégia. “Todo dia, de segunda a sexta-feira, falaremos a uma rádio diferente, não interessa o alcance dela, para exatamente ser questionado por qualquer pergunta. Estamos à disposição para levar a informação precisa ao nosso povo”, alegou.

O assunto das conversas costuma se repetir. Os temas orbitam entre defesa do voto impresso, críticas à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da covid-19, ataque às urnas eletrônicas e ao ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Luís Roberto Barroso, alfinetadas ao ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff, defesa ao armamento, alegações diversas para justificar maior proximidade com o Centrão e Ciro Nogueira na Casa Civil, a sanção do fundo eleitoral em R$ 4 bilhões, programas sociais que promete turbinar.

Já na última semana, no dia 3, à Rádio ABC 103 FM de Novo Hamburgo/RS, o mandatário teceu mais ataques a Barroso. Ele acusou o magistrado de se opor à adoção do voto impresso por querer manipular as eleições de 2022 e disse que o magistrado precisa compreender os limites de sua atuação. “Ele virou semideus? Ele acha que é intocável? Quem o seu Barroso pensa que é?”, questionou.



No dia 4, à Rádio 96 FM de Natal/RN, o chefe do Executivo alegou que Barroso estava tentando derrubar o projeto do voto impresso do governo “na canetada”, o que caracterizou como uma “questão pessoal”. Sobre a vacinação contra a covid-19, ele repetiu que será o último a tomar vacina, mas indicou que poderá se recusar a tomar a CoronaVac.



Já no último dia 5, à Rádio 93 FM do Rio de Janeiro, Bolsonaro criticou o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, após o magistrado incluir o mandatário no inquérito que apura fake news e ataques contra a Corte. O mandatário afirmou que o ministro “é a mentira em pessoa” e ameaçou que “sua hora vai chegar”. O presidente reforçou que “o momento de sair das quatro linhas da Constituição está chegando” e chamou Moraes de “ditatorial”.

Capilaridade

Para Raquel Borsoi, analista de risco político da Dharma Politics, após se unir à velha política que sempre criticou, o presidente enfrenta dificuldade de construir novo argumento e procura por um novo canal de interlocução com capilaridade. “A campanha do Bolsonaro é baseada em nichos. É o nicho de caminhoneiros, agricultores, evangélicos. O governo tem tentado investir em nichos específicos para ganhar votos e tem mirado no interior numa tentativa de compensar a perda de votos das capitais. Tanto o populismo de esquerda ou de direita atuam em construir canais paralelos de comunicação. Bolsonaro sofreu inclusive desarticulação recente por conta das investigações dos atos antidemocráticos e por fim, esses canais paralelos de comunicação podem se utilizar desse diálogo direto em que ele fala com estações menores que estão fora de uma rede maior”, acrescenta.

O cientista político da Universidade de Brasília (UnB) Aninho Irachande também chama a atenção para a estratégia bolsonarista de estabelecer uma comunicação com nichos eleitorais. Mas avalia que o plano não terá resultado caso não seja aplicado a uma política significativa de programas sociais. “A estratégia de encontrar nichos pode ter efeito de pouca valia porque vai atingir uma parcela pequena. A população espera políticas sociais, isso gera um apelo melhor. Tanto é que caiu o apoio ao presidente quando o Bolsa Família foi interrompido. Logo, políticas assistenciais podem gerar essa mudança que o presidente procura, mas precisam atingir uma parcela significativa com o índice alto de desemprego e pobreza batendo às portas”.

O cientista político Pedro Célio Borges, sociólogo e professor aposentado da Universidade Federal de Goiás, considera que Bolsonaro tenta suprir a ausência de capilaridade organizada de seu apoio. “Tem muito apoio dedicado à devoção pessoal dos que o seguem, mas não tem estrutura partidária. Ele procura intensificar o contato direto com o eleitorado. Outro aspecto é o desgaste mais veloz dele nos grandes centros. O presidente tem procurado conter essa sangria. Por isso a busca pelo eleitorado difuso, esparramado”, diz.

Borges ressalta dois elementos estruturantes para o eleitor se decidir por Bolsonaro em 2022: “O julgamento das gestões dos governantes na crise sanitária e o fator econômico. O desemprego está chegando cada vez mais, e isso causa situações de mercado que, muitas vezes, não são contidas apenas pela estratégia política. É necessária a recuperação econômica”, conclui o analista.

