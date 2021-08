Bolsonaro participa de cerimônia de promoção de oficiais-generais

RS Renato Souza

O presidente Jair Bolsonaro participou na manhã desta quinta-feira (12/8), no Clube do Exército, em Brasília, da cerimônia de promoção de oficiais-generais do Exército. Foram alçados a cargos de comando dezenas de militares que vão atuar nas áreas de logística, defesa cibernética, infantaria motorizada, operações especiais, entre outras atribuições.



Entre os promovidos por um ato do presidente estão os novos ocupantes de cargos de comando, como o novo chefe de estado maior do Comando Militar do Leste, que registra o maior contingente do país.

No evento, Bolsonaro afirmou que o país enfrenta momentos difíceis, sem citar fatos específicos, e disse que a tranquilidade logo voltará. "Se o Brasil vive momentos difíceis, em grande parte nos conforta a união aos princípios e aos valores de seus militares. Em todo o momento que a Pátria os chamou, os senhores tiveram presentes. Isso conforta o governo e seu povo. Momentos difíceis nós atravessamos. A confiança em vocês traz a certeza de que o Brasil está no caminho certo e brevemente voltará ao patamar da paz, da tranquilidade e ao progresso", disse o chefe do Executivo.

Durante a tarde, Bolsonaro deve participar ainda de uma cerimônia específica em razão da promoção dos militares.